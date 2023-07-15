Петра Квитова поздравила Маркету Вондроушову с победой на Уимблдоне
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Чешская теннисистка Петра Квитова, чемпионка Уимблдона в 2011 и в 2014 годах, поздравила с победой на турнире свою соотечественницу Маркету Вондроушову.
«Поздравляю, Маркета! Это огромный момент для тебя и для всего чешского тенниса. Наслаждайся каждым моментом этой победы», — написала Квитова в социальной сети.
Затем теннисистка обратилась к сопернице Вондроушовой по финалу, шестой ракетке мира из Туниса Онс Жабер, которая второй год подряд проиграла матч за звание чемпионки Уимблдона: «И Онс, обнимаю тебя очень крепко! Твоё время обязательно придёт».
Маркета Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Это второй титул спортсменки: также она побеждала в Биле (Швейцария) в 2017 году.
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