Муратоглу считает, что Алькарас способен прервать победную серию Джоковича на Уимблдоне

Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, а также шестой ракетки мира датчанина Хольгера Руне, считает, что испанец Карлос Алькарас способен прервать победную серию серба Новака Джоковича на Уимблдоне.
«Все могут быть обыграны, это понятно, особенно в финале турнира «Большого шлема». Но если Новак всё же победит, то серьёзно выделится на фоне Надаля с точки зрения титулов на ТБШ. Для него это важный эмоциональный момент.
У Алькараса же есть опыт «Ролан Гаррос». Теперь он знает, что должен контролировать свои эмоции», — приводит слова Муратоглу Sportschau.
Напомним, Джокович в пятый раз подряд сыграет в финале Уимблдона. Его титульный матч с Алькарасом состоится сегодня, 16 июля, чуть позднее 16:00.
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