Дель Потро и Симон отреагировали на победу Алькараса во втором сете финала Уимблдона
Поделиться
Теннисисты Хуан-Мартин дель Потро и Жиль Симон отреагировали на победу Карлоса Алькараса на тай-брейке во втором сете матча финала Уимблдона, в котором испанский спортсмен играет с сербом Новаком Джоковичем, семикратным чемпионом турнира.
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open в 2009 году, написал в социальной сети: «Думаю, что тот, кто выиграет тай-брейк, станет чемпионом, но поскольку я не разбираюсь в теннисе, к моему мнению можно не прислушиваться». А затем добавил: «Я писал, что игра во втором сете станет ровнее. Прощаюсь, потому что матч заставляет меня нервничать».
Французский теннисист, экс-шестая ракетка мира Жиль Симон поддержал Алькараса в финале Уимблдона: «На этот раз судорог не будет!»
Комментарии
- 16 июля 2023
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56
-
15:49
-
14:51
-
13:55
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:23
-
11:06
-
11:01
-
10:53
-
10:40
Партнерский контент