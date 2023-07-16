Дель Потро и Симон отреагировали на победу Алькараса во втором сете финала Уимблдона

Теннисисты Хуан-Мартин дель Потро и Жиль Симон отреагировали на победу Карлоса Алькараса на тай-брейке во втором сете матча финала Уимблдона, в котором испанский спортсмен играет с сербом Новаком Джоковичем, семикратным чемпионом турнира.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open в 2009 году, написал в социальной сети: «Думаю, что тот, кто выиграет тай-брейк, станет чемпионом, но поскольку я не разбираюсь в теннисе, к моему мнению можно не прислушиваться». А затем добавил: «Я писал, что игра во втором сете станет ровнее. Прощаюсь, потому что матч заставляет меня нервничать».

Французский теннисист, экс-шестая ракетка мира Жиль Симон поддержал Алькараса в финале Уимблдона: «На этот раз судорог не будет!»