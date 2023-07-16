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Джокович сломал ракетку, Алькарас бурно праздновал победу. Фото финала Уимблдона

Джокович сломал ракетку, Алькарас бурно праздновал победу. Фото финала Уимблдона
Джокович сломал ракетку, Алькарас бурно праздновал
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, стал чемпионом Уимблдона в 2023 году. В напряжённом пятисетовом матче финала турнира спортсмен обыграл семикратного чемпиона Уимблдона, вторую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Теннисисты провели на центральном корте турнира 4 часа 43 минуты. Карлос Алькарас по ходу матча выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19. На счету Новака Джоковича в этой встрече две подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.

Лучшие кадры победы Карлоса Алькараса — в нашей фотоподборке.

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