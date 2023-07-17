Фото: Карлос Алькарас уронил трофей, завоёванный на Уимблдоне-2023, в эфире CNN

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас попал в неловкую ситуацию наутро после завоевания титула на Уимблдоне-2023.
Алькарас вышел в прямой эфир утреннего шоу американского телеканала CNN. Карлоса просили поделиться эмоциями от завоевания столь престижного титула, а также продемонстрировать трофей. Юный испанец случайно уронил кубок, что вызвало смех с обеих сторон.
Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.
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