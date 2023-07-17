Муж Вондроушовой показал, как ярко Маркета отпраздновала победу на Уимблдоне с семьёй

Теннисист Штепан Шимек, являющийся супругом чемпионки Уимблдона-2023, чешки Маркеты Вондроушовой, опубликовал в социальных сетях яркие снимки с празднования победы жены на травяном турнире «Большого шлема».

Напомним, в финале Уимблдона на тот момент 42-я ракетка мира Вондроушова со счётом 6:4, 6:4 обыграла прошлогоднюю финалистку турнира, шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Стоит отметить, что Маркета стала первой несеяной победительницей Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году.

Благодаря данной победе Вондроушова вернётся в список сеяных игроков уже на ближайших турнирах. Чешская теннисистка получила 2000 рейтинговых очков и поднялась на 32 позиции, став десятой ракеткой мира.