Раскрыта сумма, которую заплатит Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона

Стало известно, какой штраф получил 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023.
По информации журналиста Daily Mail Майка Диксона, за несдержанность Джокович заплатит $ 8 тыс.
Напомним, Джокович (2) не сумел защитить титул 2022 года. В дебютном для себя финале Уимблдона его обыграл чемпион US Open — 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.
Джокович сломал ракетку о сетку в пятом сете, когда проиграл свою подачу. Всего за выступление на Уимблдоне-2023 серб заработал $ 1,49 млн.
- 17 июля 2023
-
21:12
-
20:59
-
19:07
-
18:41
-
18:17
-
18:09
-
17:45
-
17:35
-
17:24
-
16:24
-
13:51
-
13:24
-
12:16
-
11:56
-
11:36
-
10:49
-
10:36
-
10:28
-
09:58
-
09:35
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
02:39
-
01:39
-
00:57
-
00:50
-
00:47
-
00:35
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:08
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:20