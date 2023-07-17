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Раскрыта сумма, которую заплатит Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона

Раскрыта сумма, которую заплатит Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона
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Стало известно, какой штраф получил 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023.

По информации журналиста Daily Mail Майка Диксона, за несдержанность Джокович заплатит $ 8 тыс.

Напомним, Джокович (2) не сумел защитить титул 2022 года. В дебютном для себя финале Уимблдона его обыграл чемпион US Open — 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас (1) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.

Джокович сломал ракетку о сетку в пятом сете, когда проиграл свою подачу. Всего за выступление на Уимблдоне-2023 серб заработал $ 1,49 млн.

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