«Обидное пренебрежение». Принцессу Кейт раскритиковали после вручения трофея Уимблдона

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) подверглась критике в социальных сетях из-за своих действий во время вручения трофея чемпиону мужского Уимблдона-2023.
Выходя на Центральный корт, королевская особа по традиции проходила мимо команды болбоев и болгёрл, выстроившихся в ряд. Кейт пожимала руку каждому и благодарила за работу на турнире, однако самого первого в ряду принцесса по какой-то причине пропустила. Видео данного момента стало вирусным.
«Жаль парня, он упустил свой собственный момент с гламурной принцессой»;
«Кейт Миддлтон только что пропустила первого мальчика с мячом и пожала руки всем остальным, бедняга»;
«Кейт вышла на корт, разговаривая с болбоями и болгёрл. Но она проигнорировала первого мальчика. Как вы думаете, что он чувствует по этому поводу?»;
«Обидное пренебрежение»;
«Это было очень странно, не говоря уже о том, что бедному парню было прискорбно и неловко», — написали в комментариях пользователи.
- 17 июля 2023
-
22:56
-
21:57
-
21:12
-
20:59
-
19:07
-
18:41
-
18:17
-
18:09
-
17:45
-
17:35
-
17:24
-
16:24
-
13:51
-
13:24
-
12:16
-
11:56
-
11:36
-
10:49
-
10:36
-
10:28
-
09:58
-
09:35
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
02:39
-
01:39
-
00:57
-
00:50
-
00:47
-
00:35
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:08
-
22:57
-
22:49