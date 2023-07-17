«Обидное пренебрежение». Принцессу Кейт раскритиковали после вручения трофея Уимблдона

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) подверглась критике в социальных сетях из-за своих действий во время вручения трофея чемпиону мужского Уимблдона-2023.

Выходя на Центральный корт, королевская особа по традиции проходила мимо команды болбоев и болгёрл, выстроившихся в ряд. Кейт пожимала руку каждому и благодарила за работу на турнире, однако самого первого в ряду принцесса по какой-то причине пропустила. Видео данного момента стало вирусным.

«Жаль парня, он упустил свой собственный момент с гламурной принцессой»;

«Кейт Миддлтон только что пропустила первого мальчика с мячом и пожала руки всем остальным, бедняга»;

«Кейт вышла на корт, разговаривая с болбоями и болгёрл. Но она проигнорировала первого мальчика. Как вы думаете, что он чувствует по этому поводу?»;

«Обидное пренебрежение»;

«Это было очень странно, не говоря уже о том, что бедному парню было прискорбно и неловко», — написали в комментариях пользователи.