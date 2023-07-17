Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер предположил, сколько всего турниров «Большого шлема» выиграет Алькарас

Борис Беккер предположил, сколько всего турниров «Большого шлема» выиграет Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер ответил на вопрос подписчика о том, сколько турниров «Большого шлема» способен выиграть первая ракетка мира, недавний триумфатор Уимблдона, испанец Карлос Алькарас.

«Ранее он выиграл уже свой второй турнир «Большого шлема»! Поэтому я выбираю двузначные числа», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.

Материалы по теме
Алькарас обогнал Джоковича по призовым за сезон! Сколько заработали герои Уимблдона
Истории
Алькарас обогнал Джоковича по призовым за сезон! Сколько заработали герои Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023