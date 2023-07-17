Борис Беккер предположил, сколько всего турниров «Большого шлема» выиграет Алькарас

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер ответил на вопрос подписчика о том, сколько турниров «Большого шлема» способен выиграть первая ракетка мира, недавний триумфатор Уимблдона, испанец Карлос Алькарас.

«Ранее он выиграл уже свой второй турнир «Большого шлема»! Поэтому я выбираю двузначные числа», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.