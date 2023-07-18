Родина уступила Сисковой в первом круге турнира в Будапеште
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались россиянка Евгения Родина и представительница Чехии Анна Сискова. Чешка одержала победу и вышла в следующий раунд.
Первая партия завершилась победой Сисковой со счётом 6:2. Второй сет Анна выиграла всухую — 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Родина допустила восемь двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Сисковой одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 15. Подач навылет в матче не было.
Соперница Сисковой во втором круге определится в матче Подороска — Хантер, который начнётся не раньше 16:30 мск. В эти минуты идёт матч Бернарда Пера (США) — Диана Шнайдер (Россия).
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