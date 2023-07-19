Тони Надаль: никто, кроме Джоковича, не способен остановить неудержимый взлёт Алькараса

Тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о финальном матче Уимблдона-2023, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича.

«Честно говоря, я не вижу сейчас ни одного теннисиста, за исключением Новака Джоковича, который был бы способен остановить неудержимый взлёт Карлоса Алькараса. Джокович в очередной раз продемонстрировал свою готовность к бою и отличные теннисные качества. Несмотря на то что он был на 16 лет старше своего соперника и находился в невыгодном положении, он продолжал цепляться и повышать свой уровень. Разница в возрасте давала испанцу преимущество, особенно когда они подошли к пятому сету, но к тому моменту я был уверен, что победить может каждый. Алькарас показал умение собраться, спокойствие и уравновешенность, необходимые, чтобы выстоять в последнем матче за заветный трофей», — приводит слова Надаля El Pais.