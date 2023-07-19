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Ферреро — об Алькарасе: он был худым, как спагетти, но мы увидели в нём что-то особенное

Ферреро — об Алькарасе: он был худым, как спагетти, но мы увидели в нём что-то особенное
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Тренер действующей первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о первом впечатлении от спортсмена. Они начали работать вместе в академии в Вильене (Испания) в 2019 году, когда Алькарасу было 16 лет.

«Он был худым, как спагетти, двигался быстро, но у него не было мышц ни в спине, ни в ногах. Но мы сразу увидели в нём что-то особенное. С Карлосом нужно было мечтать о большем. Ради этого мы принесли в жертву множество семейных и детских дел. Но сейчас мы переживаем нечто прекрасное и хотим большего», — приводит слова Ферреро издание We Love tennis со ссылкой на L’Équipe.

До Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро работал с немецким теннисистом Александром Зверевым, однако они сотрудничали меньше года из-за разного подхода к тренировочному процессу.

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