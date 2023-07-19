«Это было бы мечтой». Алькарас — о парном разряде с Надалем на Олимпиаде в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, рассказал о желании сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году в парном разряде со своим кумиром, 14-кратным чемпионом «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем.
«В следующем году, без всяких сомнений, Рафа будет там. Надеюсь, я смогу снова сыграть с ним! Но, конечно, сыграть в паре на Олимпиаде… Это было бы мечтой. Не только выиграть медаль в одиночных или парных соревнованиях, но просто пережить опыт парного разряда со своим кумиром было бы воспоминанием, которое осталось бы со мной на всю жизнь», — приводит слова Алькараса издание Clay Tenis.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдёт на кортах «Ролан Гаррос». Это будут первые Олимпийские игры на грунте с соревнований в Барселоне (Испания) в 1992 году.
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