Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку должен набить её тренер, проигравший пари

Чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку сделает её тренер.

Напомним, у чешской спортсменки и её тренера было пари о том, что он сделает себе татуировку, если Вондроушова выиграет турнир «Большого шлема». Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023.

«Да, я уже приняла решение. Думаю, мы набьём где-нибудь на его теле маленькую клубнику. Либо он сделает это, либо будет уволен. Отступать назад нельзя», — сказала Вондроушова в видео, опубликованном в соцсетях We Are Tennis.

Напомним, Маркета Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона чешская спортсменка обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер. Это второй титул спортсменки: ранее она побеждала в Биле (Швейцария) в 2017 году.