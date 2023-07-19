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Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку должен набить её тренер, проигравший пари

Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку должен набить её тренер, проигравший пари
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Чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, какую татуировку сделает её тренер.

Напомним, у чешской спортсменки и её тренера было пари о том, что он сделает себе татуировку, если Вондроушова выиграет турнир «Большого шлема». Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023.

«Да, я уже приняла решение. Думаю, мы набьём где-нибудь на его теле маленькую клубнику. Либо он сделает это, либо будет уволен. Отступать назад нельзя», — сказала Вондроушова в видео, опубликованном в соцсетях We Are Tennis.

Напомним, Маркета Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона чешская спортсменка обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер. Это второй титул спортсменки: ранее она побеждала в Биле (Швейцария) в 2017 году.

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