Карлос Алькарас: не считаю себя избранным. Всё достигается трудом, других секретов нет
Поделиться
Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас рассказал о своём секрете успеха.
«Скажу честно, я не считаю себя избранным. Всё достигается упорным трудом, никаких других секретов нет. В этом плане всё просто, нужно работать изо дня в день, и тогда сможешь достигать высоких результатов благодаря упорству и приложенным усилиям. Детали тоже имеют значение», — приводит слова Алькараса El Pais.
Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
16:14
-
15:51
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:25
-
13:48
-
13:25
-
13:18
-
12:53
-
12:24
-
12:02
-
12:01
-
11:14
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:36
-
07:45
-
00:54
-
00:34
-
00:01
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:09
-
23:00
-
22:25
-
21:58
-
21:04
-
20:13
-
19:39
-
19:16
-
18:23
-
17:53
-
17:32
-
17:17
Партнерский контент