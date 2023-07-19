Карлос Алькарас: не считаю себя избранным. Всё достигается трудом, других секретов нет

Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас рассказал о своём секрете успеха.

«Скажу честно, я не считаю себя избранным. Всё достигается упорным трудом, никаких других секретов нет. В этом плане всё просто, нужно работать изо дня в день, и тогда сможешь достигать высоких результатов благодаря упорству и приложенным усилиям. Детали тоже имеют значение», — приводит слова Алькараса El Pais.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.