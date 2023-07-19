Пивоварова: Андреева — единственная россиянка, порадовавшая успехами на Уимблдоне

Бывшая вторая ракетка мира в рейтинге юниоров до 18 лет, российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023.
«Мирра Андреева среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть.
Она поймала кураж и идёт к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать.
Были у нас в женском туре яркие звёздочки в последние годы, но, к сожалению, они быстро угасали. Поэтому не стоит Мирру торопить — она и так бежит впереди паровоза.
Она очень высоко поднимается для своего возраста, и хочется, чтобы она создала себе прочную базу уверенности, нашла свою игру, благодаря которой сможет побеждать топ-теннисисток. Я желаю, чтобы она сложилась как полноценный игрок и уже уверенно на долгие годы вошла в лидеры рейтинга», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».
Напомним, на завершившемся Уимблдоне-2023, ставшем для Андреевой дебютным, 16-летняя теннисистка дошла до четвёртого круга, где уступила американке Мэдисон Кис, накануне турнира «Большого шлема» выигравшей травяной турнир WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
- 19 июля 2023
-
19:16
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:37
-
17:01
-
16:51
-
16:50
-
16:14
-
15:51
-
15:27
-
15:22
-
14:47
-
14:25
-
13:48
-
13:25
-
13:18
-
12:53
-
12:24
-
12:02
-
12:01
-
11:14
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:36
-
07:45
-
00:54
-
00:34
-
00:01
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:09