Пивоварова: Андреева — единственная россиянка, порадовавшая успехами на Уимблдоне

Бывшая вторая ракетка мира в рейтинге юниоров до 18 лет, российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023.

«Мирра Андреева среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть.

Она поймала кураж и идёт к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать.

Были у нас в женском туре яркие звёздочки в последние годы, но, к сожалению, они быстро угасали. Поэтому не стоит Мирру торопить — она и так бежит впереди паровоза.

Она очень высоко поднимается для своего возраста, и хочется, чтобы она создала себе прочную базу уверенности, нашла свою игру, благодаря которой сможет побеждать топ-теннисисток. Я желаю, чтобы она сложилась как полноценный игрок и уже уверенно на долгие годы вошла в лидеры рейтинга», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Напомним, на завершившемся Уимблдоне-2023, ставшем для Андреевой дебютным, 16-летняя теннисистка дошла до четвёртого круга, где уступила американке Мэдисон Кис, накануне турнира «Большого шлема» выигравшей травяной турнир WTA-500 в Истбурне (Великобритания).