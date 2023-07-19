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Путинцева вылетела с турнира WTA-250, ведя во втором сете со счётом 5:0

Путинцева вылетела с турнира WTA-250, ведя во втором сете со счётом 5:0
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60-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA-250 на грунтовом покрытии в Будапеште (Венгрия). Её соперницей была американка Клэр Лю (88-е место в рейтинге), встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в её пользу.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. В первом сете американка сделала на один брейк больше, что и принесло ей победу. Во втором сете Путинцева вела со счётом 5:0, однако Лю отыгралась, и исход партии решался на тай-брейке. Там сильнее оказалась американка, добившаяся победы с третьего матч-пойнта.

Путинцева не выполнила ни одного эйса (у Лю — три подачи навылет). У соперниц равенство по двойным ошибкам (по две), но процент первой подачи был выше у Путинцевой (70% на 56%).

В третьем круге американка сыграет с Анной Шмидловой (Словакия, 83-е место в рейтинге).

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Клэр Лю
88
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10  
3 		6 8  
         
Юлия Путинцева
60
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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