Муж Бритни Спирс раскритиковал Новака Джоковича за поведение в финале Уимблдона

Сэм Асгари, модель и муж известной американской поп-певицы Бритни Спирс, раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича за поведение по отношению к болбою в финале Уимблдона-2023.

Во время финального матча с испанцем Карлосом Алькарасом Джокович несколько раз позволял эмоциям брать верх над собой. В одном из эпизодов серб накричал на болбоя.

«Ненавижу такие вещи. Чемпион становится чемпионом только тогда, когда подаёт пример. Ты не лучше других, если ведёшь себя так. Однажды болбой станет чемпионом и никогда этого не забудет. Ужасное поведение. Надеюсь, что никогда не буду таким», — написал Асгари на своей странице в социальных сетях.

Финал Уимблдона завершился победой Алькараса над Джоковичем со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.