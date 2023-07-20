Муж Бритни Спирс раскритиковал Новака Джоковича за поведение в финале Уимблдона
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Сэм Асгари, модель и муж известной американской поп-певицы Бритни Спирс, раскритиковал сербского теннисиста Новака Джоковича за поведение по отношению к болбою в финале Уимблдона-2023.
Во время финального матча с испанцем Карлосом Алькарасом Джокович несколько раз позволял эмоциям брать верх над собой. В одном из эпизодов серб накричал на болбоя.
«Ненавижу такие вещи. Чемпион становится чемпионом только тогда, когда подаёт пример. Ты не лучше других, если ведёшь себя так. Однажды болбой станет чемпионом и никогда этого не забудет. Ужасное поведение. Надеюсь, что никогда не буду таким», — написал Асгари на своей странице в социальных сетях.
Финал Уимблдона завершился победой Алькараса над Джоковичем со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
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