Хольгер Руне разгромно проиграл 37-летнему Ришару Гаске на групповом этапе Кубка Хопмана

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне потерпел второе поражение на групповом этапе обновлённого Кубка Хопмана (неофициального чемпионата мира среди микст-пар), который стартовал 19 июля.
Руне, выступающий в команде с соотечественницей Кларой Таусон, встречался с бывшей седьмой ракеткой мира, 37-летним французом Ришаром Гаске. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Гаске. Поединок продлился 1 час и 10 минут. Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Гаске пять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Таусон же в своём матче победила француженку Ализе Корне со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Ранее, на старте турнира сборная Дании уступила Швейцарии со счётом 1-2.
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