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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Палермо

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Палермо
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11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия), призовой фонд которого составил € 225 480.

В матче второго круга посеянная под первым номером Касаткина со счётом 6:3, 6:1 обыграла 236-ю ракетку мира, соотечественницу Татьяну Прозорову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 26 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Прозоровой один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Палермо Касаткина сразится с 52-й ракеткой мира, представительницей Италии Ясмине Паолини (5).

Палермо. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 21:20 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Татьяна Прозорова
236
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
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