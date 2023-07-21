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Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, уверенно обыграв Зверева

Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, уверенно обыграв Зверева
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в двух сетах обыграв 19-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча спортсменов завершилась со счётом: 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время Андрей Рублёв выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти, отыграл два брейк-пойнта соперника (100%) и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Зверева в этом матче — одна подача навылет и три двойные ошибки.

В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби действующего чемпиона Бостада Франсиско Серундоло, 20-й ракетки мира, и 113-й ракетки мира Федерико Кории.

Бостад. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 16:30 МСК
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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