Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, уверенно обыграв Зверева
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в двух сетах обыграв 19-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча спортсменов завершилась со счётом: 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время Андрей Рублёв выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти, отыграл два брейк-пойнта соперника (100%) и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Зверева в этом матче — одна подача навылет и три двойные ошибки.
В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби действующего чемпиона Бостада Франсиско Серундоло, 20-й ракетки мира, и 113-й ракетки мира Федерико Кории.
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