Монфис — о Свитолиной на Уимблдоне: я был поражён её силой духа

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от выступления своей жены, украинки Элины Свитолиной на Уимблдоне. На турнире спортсменка дошла до полуфинала: это произошло через девять месяцев после того, как в семье Монфиса и Свитолиной родилась дочь.

«Если честно, я очень горжусь своей женой. Сколько работы она приложила, чтобы выйти на этот уровень, сколько у неё было дисциплины… Я был поражён её силой духа в некоторых матчах: она могла переломить игру и пробиться в следующий круг. Я горд и вдохновлён. Именно поэтому сейчас чувствую себя чемпионом.

Дочка? У неё всё хорошо, она довольно быстро растёт. Я нахожусь дома, но для меня большая честь просто проводить время со своим ребёнком. Этого никогда не может быть слишком много. Мне предстоит провести несколько недель без неё, это будет очень сложно. Но чувствую, что через несколько недель у нас будет больше времени.

Это был изумительный месяц для меня. Я видел, как великолепно играет моя жена, а также провёл много времени со своей дочкой, поэтому сейчас я полон энергии и хочу хорошо выступить в туре», — цитирует Монфиса издание Tennis Majors.