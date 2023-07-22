Джон Иснер вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, обыграв Томми Пола

Американский теннисист Джон Иснер, бывшая девятая ракетка мира, ныне занимающий 126-ю строчку рейтинга ATP, одержал победу в матче четвертьфинала травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В трёх сетах он обыграл соотечественника Томми Пола, 14-ю ракетку мира. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Джон Иснер по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Томми Пола — 13 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из восьми и семь двойных ошибок.
В 1/2 финала Иснер встретится с 18-летним американцем Алексом Михельсеном (LD, 190-я ракетка мира), который проводит свой второй турнир под эгидой ATP и на пути к полуфиналу соревнований обыграл пятого сеяного Максима Кресси, 42-ю ракетку мира, и четвёртого сеяного Маккензи Макдональда, 67-ю ракетку мира.
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