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Джон Иснер вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, обыграв Томми Пола

Джон Иснер вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте, обыграв Томми Пола
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Американский теннисист Джон Иснер, бывшая девятая ракетка мира, ныне занимающий 126-ю строчку рейтинга ATP, одержал победу в матче четвертьфинала травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В трёх сетах он обыграл соотечественника Томми Пола, 14-ю ракетку мира. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Джон Иснер по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Томми Пола — 13 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из восьми и семь двойных ошибок.

В 1/2 финала Иснер встретится с 18-летним американцем Алексом Михельсеном (LD, 190-я ракетка мира), который проводит свой второй турнир под эгидой ATP и на пути к полуфиналу соревнований обыграл пятого сеяного Максима Кресси, 42-ю ракетку мира, и четвёртого сеяного Маккензи Макдональда, 67-ю ракетку мира.

Ньюпорт. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 21:40 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 4
4 		6 7 7
         
Джон Иснер
126
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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