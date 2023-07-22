Мария Шарапова опубликовала трогательные фото с отдыха в Греции с возлюбленным и сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова поделилась в социальных сетях фотографиями с семейного отдыха в Греции. На фото также запечатлены жених Марии, британский миллионер Алекс Гилкс и их сын Теодор.
«Отпуск летом? До сих пор ощущается как что-то новое для меня. Любимое фото в самом конце (снимок возлюбленного с сыном)», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Напомним, Мария и Алекс впервые стали родителями 1 июля 2022 года.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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