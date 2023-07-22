В WTA отреагировали на запрет Польши впустить в страну россиянку Веру Звонарёву

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на то, что Польша не позволила россиянке Вере Звонарёвой пересечь границу страны для участия на турнире в Варшаве.

«WTA в курсе ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков являются главным приоритетом WTA. Вера уехала из Польши, а мы дадим оценку этой ситуации в дальнейшем», — говорится в заявлении WTA.

Ранее сообщалось, что въезд 38-летней Звонаревой в Польшу был заблокирован по соображениям государственной и общественной безопасности. По информации министерства внутренних дел Польши, теннисистка находится в списке лиц, пребывание которых в стране считается нежелательным. После прибытия из Сербии Звонарёва некоторое время оставалась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена, а затем вылетела в Подгорицу.