В WTA отреагировали на запрет Польши впустить в страну россиянку Веру Звонарёву

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на то, что Польша не позволила россиянке Вере Звонарёвой пересечь границу страны для участия на турнире в Варшаве.
«WTA в курсе ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков являются главным приоритетом WTA. Вера уехала из Польши, а мы дадим оценку этой ситуации в дальнейшем», — говорится в заявлении WTA.
Ранее сообщалось, что въезд 38-летней Звонаревой в Польшу был заблокирован по соображениям государственной и общественной безопасности. По информации министерства внутренних дел Польши, теннисистка находится в списке лиц, пребывание которых в стране считается нежелательным. После прибытия из Сербии Звонарёва некоторое время оставалась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена, а затем вылетела в Подгорицу.
- 22 июля 2023
-
21:00
-
20:26
-
20:11
-
20:04
-
20:02
-
19:30
-
19:05
-
17:50
-
17:35
-
17:31
-
16:52
-
15:59
-
15:56
-
15:46
-
14:52
-
14:50
-
14:41
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:29
-
12:48
-
12:40
-
12:30
-
12:08
-
11:19
-
11:03
-
10:58
-
10:32
-
10:07
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
00:47