Селиваненко — о победе Рублёва в Бостаде: видно, что Андрею нравится играть на грунте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал ход матча финала грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором россиянин Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда и завоевал свой 14-й титул ATP в карьере.

«Андрей весь турнир провёл на очень высоком уровне, показывая в каждом матче уверенный теннис. Видно, что Андрею нравится играть на грунте.

В финальном матче Андрею удалось вырвать на тай-брейке первый сет, а дальше он уже уверенно довёл игру до победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Рублёв стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, также проходившем на грунтовом покрытии. Рууд же проиграл второй финал грунтового турнира в нынешнем году: в июне теннисист уступил Новаку Джоковичу в борьбе за титул чемпиона «Ролан Гаррос».