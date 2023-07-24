Рафаэль Надаль сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выбрал лучшего футболиста в споре между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Месси, но я фанат «Мадрида», – приводит слова Надаля Give me sport.
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
Роналду крикнули, что Месси намного лучше:
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