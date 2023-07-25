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Марин Чилич потерпел поражение в первом матче после шестимесячной паузы

Марин Чилич потерпел поражение в первом матче после шестимесячной паузы
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Чемпион US Open – 2014, бывшая третья ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич проиграл первый матч после шестимесячной игровой паузы.

Чилич начал возвращение в тур на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В матче первого круга Марин со счётом 4:6, 3:6 уступил представителю Италии Флавио Коболли (Q). Встреча продлилась 1 час и 57 минут. Чилич три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Коболли три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, Чилич не играл с начала января из-за травмы колена и последующей операции, в том числе он пропустил три турнира «Большого шлема».

Умаг. 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 22:10 МСК
Марин Чилич
100
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Флавио Коболли
148
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
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