Марин Чилич потерпел поражение в первом матче после шестимесячной паузы

Чемпион US Open – 2014, бывшая третья ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич проиграл первый матч после шестимесячной игровой паузы.

Чилич начал возвращение в тур на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В матче первого круга Марин со счётом 4:6, 3:6 уступил представителю Италии Флавио Коболли (Q). Встреча продлилась 1 час и 57 минут. Чилич три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Коболли три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, Чилич не играл с начала января из-за травмы колена и последующей операции, в том числе он пропустил три турнира «Большого шлема».