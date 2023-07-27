Свёнтек: то, как Алькарас вернулся в игру в финале с Джоковичем, показывает его зрелость
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе испанца Карлоса Алькараса в финальном матче Уимблдона-2023 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
«Я была впечатлена тем, как Алькарас взял себя в руки после первого сета, в котором он казался слишком напряжённым. Было очевидно, что Новак доминирует на корте. То, как Карлос вернулся в игру, показывает его зрелость. Несмотря на юный возраст, он уже имеет большой опыт и знает, как выбраться из неприятностей. Это был прорывной матч для Алькараса, ведь Новак побеждал в большинстве финалов турниров «Большого шлема», в которых играл», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.
Напомним, Алькарас обыграл Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
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