Тренер Андреевой: Мирре предстоит преодолеть кучу ступеней, чтобы достичь уровня Шараповой

Французский тренер Жан-Рене Лиснар, работающий с 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, высказался о профессиональных перспективах спортсменки, а также отреагировал на сравнение Андреевой с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«То, что Мирра сделала на Уимблдоне, — фантастика, но ей предстоит преодолеть ещё кучу ступеней, чтобы достичь уровня Шараповой. Поэтому делать такие сравнения очень рано. Что касается стиля, то они совершенно разные теннисистки. Шарапова в этом возрасте была в гораздо большей степени хиттером, акцентированной на мощь удара. Также ей была свойственна — и осталась в течение всей карьеры — огромная решимость, настрой. Она не раз побеждала, проигрывая — порой безнадёжно. Мария — большой боец! Что, кстати, свойственно многим российским теннисистам.

У Мирры, на мой взгляд, гораздо больше технических способностей. У неё прекрасное движение, она знает, как делать в игре куда больше самых разных элементов. Она лучше именно как игрок. Но ей нужно оставаться сильной ментально, продолжать прогресс, чтобы быть способной реализовывать все эти свои способности», — приводит слова Лиснара «Спорт-экспресс».

Напомним, на Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвёртого круга. Благодаря высокому результату российская спортсменка поднялась на 64-е место в рейтинге WTA после турнира.