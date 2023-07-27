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Андрей Рублёв потерпел крупное поражение от 61-й ракетки мира на турнире в Гамбурге

Андрей Рублёв потерпел крупное поражение от 61-й ракетки мира на турнире в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В матче второго круга Рублёв (2) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 61-й ракетке мира, немцу Даниэлю Альтмайеру. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и упустил два брейк-пойнта. На счету Альтмайера шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Альтмайер сразится с победителем матча Янник Ханфман (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Гамбург (м). 2-й круг
27 июля 2023, четверг. 19:00 МСК
Даниэль Альтмайер
61
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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