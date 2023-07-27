Андрей Рублёв потерпел крупное поражение от 61-й ракетки мира на турнире в Гамбурге
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.
В матче второго круга Рублёв (2) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 61-й ракетке мира, немцу Даниэлю Альтмайеру. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и упустил два брейк-пойнта. На счету Альтмайера шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде турнира в Гамбурге Альтмайер сразится с победителем матча Янник Ханфман (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Комментарии
- 27 июля 2023
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:51
-
23:25
-
23:11
-
21:35
-
21:16
-
20:37
-
20:22
-
20:10
-
19:02
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:24
-
14:10
Партнерский контент