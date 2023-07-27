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Тима попросили составить идеального теннисиста. Он включил в него празднования Медведева

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим по просьбе пресс-службы ATP составил своего идеального теннисиста.

По версии Тима, у такого теннисист должны быть:

Форхенд испанца Рафаэля Надаля

Бэкхенд серба Новака Джоковича

Подача американца Джона Иснера

Гибкость Джоковича и болгарина Григора Димитрова

Психологическая устойчивость Надаля и Джоковича

Празднования побед Даниила Медведева.

«У него культовые празднования, мы видели это на US Open», — прокомментировал Тим выбор Медведева.

Напомним, после победы в финале US Open — 2021 над сербом Новаком Джоковичем Медведев исполнил празднование «мёртвая рыбка» из футбольного симулятора FIFA, которое набрало большую популярность в соцсетях.