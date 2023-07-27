Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тима попросили составить идеального теннисиста. Он включил в него празднования Медведева

Тима попросили составить идеального теннисиста. Он включил в него празднования Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим по просьбе пресс-службы ATP составил своего идеального теннисиста.

По версии Тима, у такого теннисист должны быть:

Форхенд испанца Рафаэля Надаля
Бэкхенд серба Новака Джоковича
Подача американца Джона Иснера
Гибкость Джоковича и болгарина Григора Димитрова
Психологическая устойчивость Надаля и Джоковича
Празднования побед Даниила Медведева.

«У него культовые празднования, мы видели это на US Open», — прокомментировал Тим выбор Медведева.

Напомним, после победы в финале US Open — 2021 над сербом Новаком Джоковичем Медведев исполнил празднование «мёртвая рыбка» из футбольного симулятора FIFA, которое набрало большую популярность в соцсетях.

Материалы по теме
Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева
Истории
Не только «мёртвая рыбка!» Яркие празднования Даниила Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023