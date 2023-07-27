Тима попросили составить идеального теннисиста. Он включил в него празднования Медведева
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим по просьбе пресс-службы ATP составил своего идеального теннисиста.
По версии Тима, у такого теннисист должны быть:
Форхенд испанца Рафаэля Надаля
Бэкхенд серба Новака Джоковича
Подача американца Джона Иснера
Гибкость Джоковича и болгарина Григора Димитрова
Психологическая устойчивость Надаля и Джоковича
Празднования побед Даниила Медведева.
«У него культовые празднования, мы видели это на US Open», — прокомментировал Тим выбор Медведева.
Напомним, после победы в финале US Open — 2021 над сербом Новаком Джоковичем Медведев исполнил празднование «мёртвая рыбка» из футбольного симулятора FIFA, которое набрало большую популярность в соцсетях.
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