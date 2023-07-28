Муратоглу: сравнивать Алькараса с «Большой тройкой» бессмысленно. Сейчас другая эпоха

Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, а также шестой ракетки мира, датчанина Хольгера Руне, высказался о сравнениях испанца Карлоса Алькараса с теннисистами из «Большой тройки».

«Мне не нравятся сравнения Карлоса Алькараса с «Большой тройкой». Сейчас другая эпоха. «Большой тройки» больше нет. Есть Новак Джокович, который доминирует в игре, потом идёт Алькарас с двумя выигранными турнирами «Большого шлема» в 20 лет. Карлос демонстрирует невероятное мастерство. Сравнивать кого-то с теннисистами «Большой тройки» сейчас бессмысленно. На данный момент мы видим на вершине Новака и Алькараса. Даниил Медведев близок к ним, он много выигрывает. Есть и другие теннисисты, которые тоже способны побеждать в больших турнирах. Но мы не можем причислять кого-то к «Большой тройке», потому что, говоря о ней, мы подразумеваем Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича», — приводит слова Муратоглу Sportskeeda.