Тони Надаль: давайте надеяться, что Алькарас позволит что-то выиграть Рафаэлю в 2024 году

Тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о состоянии спортсмена.

«Рафа в порядке, он отдыхает и хочет вернуться на корт в 2024 году. Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит нам что-нибудь выиграть. Рафаэль будет рад вернуться и завершить карьеру на корте», — приводит слова Тони Надаля Marca.

Напомним, Надаль получил травму 18 января во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Надаль объявил, что пропустит нынешний сезон и выйдет на корт в 2024 году.