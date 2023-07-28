Вулф вышел в полуфинал турнира в Атланте
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46-я ракетка мира, теннисист из США Джеффри-Джон Вулф вышел в полуфинальную часть турнира на хардовом покрытии категории ATP-250 в Атланте (США), призовой фонд которого составил $ 737 170.
В четвертьфинальном матче Вулф со счётом 6:2, 6:3 обыграл 88-ю ракетку мира, немца Доминика Кёпфера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 12 минут. Вулф восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
В следующем полуфинальном раунде турнира в Атланте американский теннисист Джеффри-Джон Вулф встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Кей Нисикори (Япония).
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