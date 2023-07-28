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Определились соперницы Касаткиной и Потаповой в первом круге турнира в Вашингтоне

Определились соперницы Касаткиной и Потаповой в первом круге турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 28 июля, состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500, который пройдёт с 31 июля по 6 августа в Вашингтоне, США. 11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге женской сетки турнира сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (30-я в рейтинге WTA), другая российская теннисистка Анастасия Потапова, 24-я ракетка мира, встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Кори Гауфф и Мария Саккари начнут борьбу за победу в турнире со второго круга.

Действующей победительницей турнира является россиянка Людмила Самсонова (17-я в рейтинге WTA), которая в финальном матче обыграла эстонскую теннисистку Кайю Канепи в трёх сетах.

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