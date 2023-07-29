«Это удивило меня в обоих турах». Маррей выступил за увеличение количества женщин-тренеров

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей выступил за увеличение количества женщин-тренеров в теннисе.

«Думаю, что инициатива по увеличению количества женщин-тренеров в теннисе действительно важна. Отсутствие женщин-тренеров удивило меня в обоих турах, но особенно это поражает в женских соревнованиях. Пришло время, чтобы WTA выступила с инициативой и помогла женщинам в этой профессии. Нужно что-то менять.

Мне и моему брату повезло, что наша мама была и остаётся тренером по теннису. Она тренировала нас и помогала нам. Мы по-прежнему обсуждаем с ней матчи, она невероятно увлечена теннисом. Необходимо привлекать больше женщин в этот вид спорта», — приводит слова Маррея Sportskeeda со ссылкой на Citi Open.