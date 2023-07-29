Рублёв: я в топ-10 мирового рейтинга, а меня по-прежнему путают со Зверевым и Циципасом
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что его всё ещё путают с другими теннисистами.
«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно. По крайней мере, когда я был в топ-50 мирового рейтинга, и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но теперь я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — приводит слова Рублёва Tennis-Infinity со ссылкой на подкаст Tennis Weekly Podcast.
Напомним, ранее Рублёв одержал победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
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