Обидчик Андрея Рублёва проиграл в 1/4 финала турнира в Гамбурге

61-я ракетка мира, теннисист из Германии Даниэль Альтмайер остановился в шаге от полуфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В четвертьфинальном матче Альтмайер со счётом 4:6, 4:6 проиграл 79-й ракетке мира, китайцу Чжан Чжичжэню. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Альтмайер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Чжичжэнь встретится с сербом Ласло Джере, который в четвертьфинальном матче одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти.