Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Атланте

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США). В полуфинальном матче спортсмен, первый сеяный, обыграл соотечественника, 46-ю ракетку мира Джеффри-Джона Вулфа в двух сетах: 6:3, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Тейлор Фритц по ходу встречи выполнил 13 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и спас оба брейк-пойнта соперника, а также допустил две двойные ошибки. На счету Джеффри-Джона Вулфа — пять подач навылет и три двойные ошибки.
В финале Тейлор Фритц встретится с победителем матча Уго Умбера (Франция, 38) и Александра Вукича (Австралия, 82). Полуфинал, в котором определится соперник американского теннисиста, начнётся в воскресенье, 30 июля, в 2:00 по московскому времени.
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