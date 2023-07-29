Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Атланте

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США). В полуфинальном матче спортсмен, первый сеяный, обыграл соотечественника, 46-ю ракетку мира Джеффри-Джона Вулфа в двух сетах: 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Тейлор Фритц по ходу встречи выполнил 13 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и спас оба брейк-пойнта соперника, а также допустил две двойные ошибки. На счету Джеффри-Джона Вулфа — пять подач навылет и три двойные ошибки.

В финале Тейлор Фритц встретится с победителем матча Уго Умбера (Франция, 38) и Александра Вукича (Австралия, 82). Полуфинал, в котором определится соперник американского теннисиста, начнётся в воскресенье, 30 июля, в 2:00 по московскому времени.