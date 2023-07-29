Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Атланте

Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Атланте
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США). В полуфинальном матче спортсмен, первый сеяный, обыграл соотечественника, 46-ю ракетку мира Джеффри-Джона Вулфа в двух сетах: 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Тейлор Фритц по ходу встречи выполнил 13 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и спас оба брейк-пойнта соперника, а также допустил две двойные ошибки. На счету Джеффри-Джона Вулфа — пять подач навылет и три двойные ошибки.

В финале Тейлор Фритц встретится с победителем матча Уго Умбера (Франция, 38) и Александра Вукича (Австралия, 82). Полуфинал, в котором определится соперник американского теннисиста, начнётся в воскресенье, 30 июля, в 2:00 по московскому времени.

Атланта. 1/2 финала
29 июля 2023, суббота. 22:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Джеффри-Джон Вулф
46
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023