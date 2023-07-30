16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева завоевала крупнейший титул в карьере

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF (W-100) в Португалии. На данный момент это крупнейший титул в карьере Корнеевой на взрослом уровне.
В финале турнира 326-я ракетка мира Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). Встреча продлилась всего 51 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу россиянки.
Отметим, что по ходу соревнований в Португалии Корнеевой удалось обыграть 134-ю ракетку мира, британку Хэрриет Дарт (2), японку Харуку Кадзи, швейцарку Илену Ин-Альбон (5) и француженку Армони Тан.
Корнеева в этом сезоне также выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.
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