Корнеева штурмует третий юниорский ТБШ подряд. Но календарный «Шлем» ей не нужен?

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в 2023-м идёт за хет-триком. На Уимблдоне Алина Корнеева уже добралась до четвертьфинала, обыграв в первом матче марокканскую теннисистку Аю Эль-Ауни, в тяжелейшем трёхсетовике второго круга чешку Вендулу Вальдманнову и в 1/8 финала квалифаера итальянку Грету Греко Люччину. В четвертьфинале ей предстоит встреча с японкой Эной Коике.

16-летняя россиянка — единственная наша теннисистка в женской сетке, кто ещё продолжает выступления. На «Шлем» в Англию вообще приехали всего лишь три юниора: помимо Корнеевой, это чемпион «Ролан Гаррос» в паре Ярослав Дёмин, который осел в академии Рафаэля Надаля на Мальорке, и Анастасия Гречкина. Небольшое представительство отчасти связано с визовыми проблемами – Англия не предоставила документы тем, у кого есть контракты с Федерацией тенниса России: кто получает хоть какую-то финансовую помощь, например, частичный возврат средств за перелёты или проживание.

И если Гречкина, которая пробилась на ТБШ через квалификацию, прекратила борьбу в одиночке ещё в первом круге, то Корнеева и Дёмин её продолжают — они уже в 1/4 финала. 324-я ракетка мира москвичка Корнеева не раз признавалась в симпатиях к Елене Рыбакиной, которая, правда, накануне вылетела с Уимблдона, уступив в четвертьфинале Онс Жабер. По словам Алины, она видит много общего в манере игры с представительницей Казахстана и ученицей школы московского «Спартака» – силовые подача и атака плоскими мячами с задней линии.

Алина Корнеева Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Для Алины победа в 1/8 финала над итальянкой Люччиной стала уже 25-й в сезоне: помимо АО и «РГ», в 2023 году она выиграла турнир категории W60 в южноафриканской Претории, по пути одолев четырёх теннисисток из топ-400 и победив в финале венгерку Тимю Бабош – 6:3, 7:6 (7:3). Россиянка стала пятой самой молодой теннисисткой, кто выигрывал турнир ITF этого уровня после Мирьяны Лучич, Сары Бейлек, Марты Костюк и Мирры Андреевой. После «РГ» Корнеева сыграла и на турнире категории W60 на итальянском грунте, но во втором круге уступила австралийке Астре Шарме – и начала подготовку к траве, где борется за третий титул на ТБШ в сезоне. Правда, в сетке ещё остались вторая сеяная американка Клерви Нгуну и словачка Рината Ямрихова под №5, но обе не смогут встретиться с Алиной раньше финала.

Тем не менее при всех шансах на календарный «Шлем» полный комплект ТБШ за сезон – не основная цель россиянки. Корнеева грезит об основной сетке взрослого US Open, о чём она сказала ещё на победной пресс-конференции после финала во Франции. «В этом году цель – сыграть юниорские «Большие шлемы», но секретная – попасть в квалификацию US Open. Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть там. Пока не думаю о своих турнирах, потому что только закончила один. И, как говорит мой отец: наслаждайся игрой, играй активно, но не слишком энергично».

Теоретически сыграть в квалификации Открытого чемпионата США она может. В розыгрыше ТБШ участвуют 220 теннисистов по рейтингу – 128 составляют основную сетку. Корнеева пока 324-я и имеет 188 очков, но до американского мэйджора ещё есть время, чтобы заработать необходимые баллы для участия в квалификации – надо сыграть на турнирах W60 и WTA125. Календарь, по словам Алины, составляют родители.

И если Алина всё же зайдёт в квалификацию взрослого мэйджора, то в случае неудачного выступления там может заявиться на ТБШ среди девушек – и всё же замахнуться на юниорский «Большой шлем». В своё время американка Кори Гауфф, например, играла в квалификации US Open 2018 года, а затем заявилась на юниорский турнир и дошла до четвертьфинала. Или Аманда Анисимова, которая по уайлд-кард не преодолела первый круг «Ролан Гаррос» — 2017, но добралась до 1/4 финала юниорского мэйджора.

Аманда Анисимова Фото: dam Pretty/Getty Images

В соперницах у Корнеевой по четвертьфиналу – 941-я ракетка мира японка Эна Коике, которая ещё не проходила дальше первого круга на турнирах W25, W40 и W60. Хотя девушка – 12-я в юниорском рейтинге и восьмая сеяная в Лондоне. К тому же Эна дебютировала на «Шлемах» на АО-2023 в одиночке и даже дошла до третьего круга. А в паре там и вовсе прорвалась в полуфинал, как и на следующем «Ролан Гаррос».

Коике с трёх лет тренировал отец Йохей, но последние три года она живёт в Брейдентоне, штат Флорида, где учится в Академии IMG. «Мы тренируемся по часу каждое утро и ещё два – после обеда, пять или шесть дней в неделю. Себастьян Корда, например, живет по соседству. А Эш Барти — мой любимый игрок. Она очень умно мыслила на теннисном корте», – с улыбкой рассказывала девушка.