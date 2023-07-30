«Всё как будто впервые». Зверев — о первой победе на турнирах за полтора года

Немецкий теннисист Александр Зверев, который сегодня, 30 июля, выиграл свой 20-й титул в карьере и первый титул с Итогового турнира ATP в 2021 году на соревнованиях категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), рассказал, как ощущается первый триумф после длительного перерыва.

«Гамбург — это мой дом, место, где я вырос и начал играть в теннис. Это просто невероятно для меня, невероятно эмоционально. Не смогу описать это словами, я просто очень счастлив сейчас.

Всё как будто впервые. Прошло довольно много времени с моего предыдущего титула, 18 месяцев, поэтому сейчас я доволен.

Думаю, что Ласло Джере играл лучше на протяжении всего первого сета. Надо отдать ему должное — он один из самых уважаемых теннисистов в туре, который всё делает правильно. Поэтому я просто счастлив, что всё закончилось так, как закончилось», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.