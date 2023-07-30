«Всё как будто впервые». Зверев — о первой победе на турнирах за полтора года

Немецкий теннисист Александр Зверев, который сегодня, 30 июля, выиграл свой 20-й титул в карьере и первый титул с Итогового турнира ATP в 2021 году на соревнованиях категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), рассказал, как ощущается первый триумф после длительного перерыва.
«Гамбург — это мой дом, место, где я вырос и начал играть в теннис. Это просто невероятно для меня, невероятно эмоционально. Не смогу описать это словами, я просто очень счастлив сейчас.
Всё как будто впервые. Прошло довольно много времени с моего предыдущего титула, 18 месяцев, поэтому сейчас я доволен.
Думаю, что Ласло Джере играл лучше на протяжении всего первого сета. Надо отдать ему должное — он один из самых уважаемых теннисистов в туре, который всё делает правильно. Поэтому я просто счастлив, что всё закончилось так, как закончилось», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
- 30 июля 2023
-
19:16
-
18:47
-
18:03
-
17:57
-
17:23
-
16:58
-
16:53
-
16:38
-
16:15
-
15:47
-
14:56
-
14:18
-
14:18
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
12:42
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:54
-
10:43
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58
-
00:35
-
00:10
- 29 июля 2023
-
23:41
-
23:20
-
22:42
-
22:24
-
21:37
-
21:04
-
20:39