Опубликован обновлённый мировой рейтинг ATP
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На сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов обновился мировой рейтинг. Первая десятка осталась без изменений.
Лидерство сохранил испанский теннисист Карлос Алькарас (9225 очков), второе место занимает серб Новак Джокович (8795), а третье — россиянин Даниил Медведев (6520).
На четвёртом месте находится норвежец Каспер Рууд, на пятом — грек Стефанос Циципас, на шестом — датчанин Хольгер Руне, на седьмом — россиянин Андрей Рублёв, на восьмом — итальянец Янник Синнер, на девятом — американец Тейлор Фритц, а на десятом — его соотечественник Фрэнсис Тиафо.
Карен Хачанов остался на 11-м месте, Роман Сафиуллин опустился с 47-й строчки на 48-ю, Аслан Карацев — с 69-й на 75-ю, Павел Котов — с 85-й на 87-ю, а Александр Шевченко сохранил 93-е место.
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