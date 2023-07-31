Российские теннисисты находятся в Чехии на законных основаниях. У полиции нет претензий
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Сегодня, 31 июля, в турнире серии «челленджер» в Либереце (Чехия) российские теннисисты Кирилл Киватцев и Денис Клок принимают участие в соревнованиях, несмотря на запрет для участия российских спортсменов на территории страны.
Получив уведомление от организаторов, полиция проверила обстоятельства их прибытия и приняла решение, что они находятся в государстве на законных основаниях.
«Оба спортсмена находятся на территории республики на законных основаниях», — приводит слова пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана iDNES.cz.
Напомним, в июне текущего года Чехия запретила своим командам выступать на территории России, а также ввела запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на своей территории.
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