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Украинка Марта Костюк одолела Бьянку Андрееску на старте турнира в Вашингтоне

Украинка Марта Костюк одолела Бьянку Андрееску на старте турнира в Вашингтоне
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34-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), действующей чемпионкой которого является россиянка Людмила Самсонова.

В стартовом матче Костюк со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграла чемпионку US Open – 2019, бывшую четвёртую ракетку мира, канадку Бьянку Андрееску (WC). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 44 минуты. Костюк три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 23-летней Андрееску два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Костюк в Вашингтоне станет шестая ракетка мира француженка Каролин Гарсия (2).

Вашингтон (ж). 1-й круг
31 июля 2023, понедельник. 20:40 МСК
Бьянка Андрееску
44
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
2 		6 7 7
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
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