Украинка Марта Костюк одолела Бьянку Андрееску на старте турнира в Вашингтоне
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34-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), действующей чемпионкой которого является россиянка Людмила Самсонова.
В стартовом матче Костюк со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграла чемпионку US Open – 2019, бывшую четвёртую ракетку мира, канадку Бьянку Андрееску (WC). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 44 минуты. Костюк три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 23-летней Андрееску два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Костюк в Вашингтоне станет шестая ракетка мира француженка Каролин Гарсия (2).
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