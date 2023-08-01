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Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Стал известен соперник Циципаса во втором круге турнира в Лос-Кабосе
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Завершился матч 1-го круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика), в котором встречались Ринки Хидзиката из Австралии и американец Джон Иснер. Представитель США одержал победу и вышел в следующий круг соревнований.

В первом сете Иснер победил со счётом 6:2. Вторая партия завершилась тай-брейком, где Иснер выиграл со счётом 7:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Хидзиката ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Иснера 18 подач навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Иснер встретится с рейтинг-фаворитом турнира — Стефаносом Циципасом. В первом круге соревнований Стефанос не участвовал.

Лос-Кабос. 1-й круг
01 августа 2023, вторник. 05:45 МСК
Ринки Хидзиката
110
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Джон Иснер
114
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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