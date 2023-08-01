«Я всё ещё могу побеждать лучших игроков в мире». Маррей — о своей физической форме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о своей физической форме.

«Иногда я удивлён своим выступлением, потому что знаю, как мне сейчас физически тяжело.

Моя игра по-прежнему способна соперничать с лучшими игроками, да, я удивлён. На Уимблдоне у меня сложилось впечатление, что я сыграл неплохую игру. Поэтому, когда я размышляю об этом турнире, я разочарован результатом.

Есть признаки того, что с теннисной точки зрения я всё ещё могу соревноваться и побеждать лучших игроков в мире, как показал матч против Стефаноса Циципаса.

Очевидно, что игра продолжает развиваться, она продолжает улучшаться и вы как игрок должны это делать. И мне это нравится. Это одна из вещей, которые мотивируют меня, когда я стараюсь совершенствоваться как на поле, так и в спортзале. Я могу внести необходимые изменения, если захочу и если я готов приложить усилия, и мне всё равно это нравится», – приводит слова Маррея ATP Tour.