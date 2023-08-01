«Я всё ещё могу побеждать лучших игроков в мире». Маррей — о своей физической форме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о своей физической форме.
«Иногда я удивлён своим выступлением, потому что знаю, как мне сейчас физически тяжело.
Моя игра по-прежнему способна соперничать с лучшими игроками, да, я удивлён. На Уимблдоне у меня сложилось впечатление, что я сыграл неплохую игру. Поэтому, когда я размышляю об этом турнире, я разочарован результатом.
Есть признаки того, что с теннисной точки зрения я всё ещё могу соревноваться и побеждать лучших игроков в мире, как показал матч против Стефаноса Циципаса.
Очевидно, что игра продолжает развиваться, она продолжает улучшаться и вы как игрок должны это делать. И мне это нравится. Это одна из вещей, которые мотивируют меня, когда я стараюсь совершенствоваться как на поле, так и в спортзале. Я могу внести необходимые изменения, если захочу и если я готов приложить усилия, и мне всё равно это нравится», – приводит слова Маррея ATP Tour.
- 1 августа 2023
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37
-
00:28
-
00:06
- 31 июля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:27
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42
-
21:24
-
20:23
-
20:12
-
19:47
-
18:52
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:02