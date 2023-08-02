Хуберт Хуркач уступил Майклу Ммо во 2-м круге турнира в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались польский теннисист Хуберт Хуркач (17-е место в рейтинге) и американец Майкл Ммо (112). Американский теннисист одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4) и вышел в следующий круг.
Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. По ходу встречи Хуберт Хуркач выполнил 20 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из семи (14%) и допустил две двойные ошибки. На счету Майкла Ммо в этом матче шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из 12 (25%) и пять двойных ошибок.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Ммо встретится с победителем пары Раду Албот (Молдавия, 97) — Джеффри-Джон Вулф (США, 45). Их встреча предварительно запланирована на 19:00 мск в среду, 2 августа.
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