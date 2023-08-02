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Хуберт Хуркач уступил Майклу Ммо во 2-м круге турнира в Вашингтоне

Хуберт Хуркач уступил Майклу Ммо во 2-м круге турнира в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались польский теннисист Хуберт Хуркач (17-е место в рейтинге) и американец Майкл Ммо (112). Американский теннисист одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4) и вышел в следующий круг.

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. По ходу встречи Хуберт Хуркач выполнил 20 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из семи (14%) и допустил две двойные ошибки. На счету Майкла Ммо в этом матче шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из 12 (25%) и пять двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Ммо встретится с победителем пары Раду Албот (Молдавия, 97) — Джеффри-Джон Вулф (США, 45). Их встреча предварительно запланирована на 19:00 мск в среду, 2 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
01 августа 2023, вторник. 22:45 МСК
Хуберт Хуркач
17
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 4 7 7
         
Майкл Ммо
112
США
Майкл Ммо
М. Ммо
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