Руусувуори обыграл Нисиоку и встретится с Димитровым в 3-м круге турнира в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались финский теннисист Эмиль Руусувуори (55-е место в рейтинге) и японец Йосихито Нисиока (31). Руусувуори одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 и вышел в следующий круг.
Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. По ходу встречи Эмиль Руусувуори выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнт из шести (83%) и допустил три двойные ошибки. На счету Йосихито Нисиоки в этом матче пять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из двух (100%) и две двойные ошибки.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Руусувуори встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым (20). Их встреча предварительно запланирована на 3 августа.
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