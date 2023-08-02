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Руусувуори обыграл Нисиоку и встретится с Димитровым в 3-м круге турнира в Вашингтоне

Руусувуори обыграл Нисиоку и встретится с Димитровым в 3-м круге турнира в Вашингтоне
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Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались финский теннисист Эмиль Руусувуори (55-е место в рейтинге) и японец Йосихито Нисиока (31). Руусувуори одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 и вышел в следующий круг.

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. По ходу встречи Эмиль Руусувуори выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнт из шести (83%) и допустил три двойные ошибки. На счету Йосихито Нисиоки в этом матче пять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из двух (100%) и две двойные ошибки.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Руусувуори встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым (20). Их встреча предварительно запланирована на 3 августа.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 00:30 МСК
Эмиль Руусувуори
55
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 2
         
Йосихито Нисиока
31
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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